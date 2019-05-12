Австрийцы дёргались, а потом смирились. Пять шедевров России

Дадонов сделал дубль, ещё по голу у Кучерова, Телегина и Ковальчука. Не идёт только у Овечкина.

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Дебют Георгиева и Задорова

Сборная России успешно начала турнир в Братиславе, обыграв в первом матче норвежцев. Зажгли Евгений Малкин и Евгений Дадонов, отменно выглядели наши бригады большинства, но немного расстроила концовка встречи, во время которой россияне пропустили две шайбы.

Малкин и Кучеров разделались с Норвегией! Овечкин смотрел со стороны Россия начала чемпионат мира в Братиславе победы, смазав лишь концовку встречи.

Перед матчем со сборной Австрии подопечные Ильи Воробьёва провели тренировку, из которой стали ясны очертания состава на второй матч на турнире. Сочетания ударных звеньев наш тренерский штаб перемешивать не стал, зато дозаявил Ивана Телегина. Как выяснилось позже, форвард ЦСКА заменил в основе Сергея Плотникова.

Но к Телегину в сборной мы привыкли, гораздо больше хотелось посмотреть на игру Александра Георгиева и Никиты Задорова. За день до матча стало ясно, что и голкипер «Рейнджерс», и защитник «Колорадо» примут участие в поединке с Австрией, и это станет для них дебютом за национальную команду.

Крепкий австрийский орешек

Сборная России начала матч с явным намерением как можно быстрее забросить несколько шайб, но Бернхард Штаркбаум держался очень уверенно. Наша команда играла спокойно, с ощущением собственного превосходства, не спеша пробовала различные варианты в атаке. Хорошо получалось взаимодействие у звена Ковальчук – Андронов – Барабанов. Соскучившийся по большому игровому времени форвард СКА заплетал австрийские ноги своим фирменным катанием, несколько раз выходил на ударную позицию Ковальчук. Вообще, в игре каждого звена бросалось в глаза желание сыграть на партнёра, и ребята порой грешили лишними передачами.

Возможно, поэтому нашим и не удалось открыть счёт в равных составах. Зато, когда для сборной России наступило большинство – австрийцы не сдюжили. Кучеров, Гусев и Дадонов разыграли стремительную трёхходовку, и нападающий «Флориды» отпраздновал третий гол на турнире. Против команд уровня Норвегии и Австрии большинство у России работает изумительно, посмотрим, что будет дальше.

Что же Австрия? Сидеть у своих ворот и ждать поражения эта команда явно не собиралась. Перед матчем Илья Воробьёв отмечал, что соперник показывает быстрый хоккей, и мы убедились в этом воочию в первом периоде. Позиционки у австрийцев не работали, зато в контратаки подопечные Бадера убегали с завидным постоянством. Несколько раз в игру серьёзно пришлось вступить Георгиеву – наш голкипер выручил после выпада Раффля-младшего, а также после броска Шнайдера с самого пятачка. Австрийцы и не думали быть в роли мальчиков для битья, этот орешек оказался достаточно крепким.

Триумфальный выход Телегина

Второй период и вовсе начался с того, что Австрия должна была сравнивать счёт. На убойной позиции оказался Патрик Обрист, но здорово сыграл Георгиев. Наши ребята, конечно, смотрелись сильнее, но австрийцы совершенно не собирались тушеваться. Даже играя в меньшинстве, подопечные Бадера убегали в разящие контратаки, и для гола им не хватило совсем немного точности и везения.

Илья Воробьёв понимал, что чем дольше сборная России не может забить вторую шайбу, тем больше у австрийцев уверенности в собственных силах. Тренерскому штабу пришлось пойти на изменения в тройках. Так, активный Барабанов был поднят в номинально второе звено с целью оживить Овечкина и Кузнецова.

Моментального результата это не принесло, зато красивейшей шайбой разродилось другое российское сочетание. Кучеров и Гусев разыграли великолепную стеночку, форвард «Тампы» завершал уже в пустые ворота.

Кирилла Капризова Илья Воробьёв в какой-то момент снял с игры, в четвёртом звене вместо Барабанова стал выходить Иван Телегин. И надо же такому случиться, что Иван отличился в первой же смене! Форвард ЦСКА мастерски подставил клюшку под бросок Ильи Ковальчука.

3:0, и настроение на скамейке нашей команды значительно улучшилось! На этой позитивной волне россияне могли тут же забросить и четвёртую шайбу, но загубили несколько верных моментов.

Заслуженный сухарь Георгиева

С результатом в этом матче всё стало ясно, и в третьем периоде наша сборная могла позволить себе сыграть в своё удовольствие. Но при этом необходимо было не повторить ошибок прошлой встречи и внимательно отыграть концовку. Начался игровой отрезок с очередной шайбы Евгения Дадонова. На этот раз наш форвард отличился в равных составах, замкнув изумительную передачу на пустые ворота от Михаила Сергачёва.

Этот гол окончательно прибил австрийцев. Подопечные Бадера уже не дёргались, их скорости упали, а без них разница между соперниками в этом матче стала просто космической. Не заставил себя ждать пятый гол сборной России. На отложенном штрафе Дмитрий Орлов классно увидел на пятачке Илью Ковальчука, и форвард «Лос-Анджелеса» в касание поразил ворота. Первый гол Ильи на турнире!

Россияне играли размашисто, красиво, немного вальяжно. Илья Воробьёв стал пробовать различные запасные варианты сочетаний звеньев. Уже завтра важный матч с чехами, и здорово, что появилась возможность провести лишнюю тренировку в игровом режиме. Концовку встречи наша команда провела собранно и помогла Александру Георгиеву оформить заслуженный сухарь в первом же официальном матче за сборную России.

5:0, есть вторая победа россиян на турнире! В группе В мы продолжаем делить промежуточное первое место с чехами, но уже завтра на вершине останется кто-то один.