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Телегин: долго ждал выхода на лёд, очень хотел отличиться

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Телегин: долго ждал выхода на лёд, очень хотел отличиться
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Иван Телегин прокомментировал итоги победного матча ЧМ-2019 со сборной Австрии (5:0).

«Приятно, что удалось отличиться. Долго ждал выхода на лёд, было ощущение, что немного подзамёрз, но здесь нужно быть готовым в любой момент помочь команде. Спасибо Илье Ковальчуку, который отличную передачу отдал, оставалось только исполнить. Команда постепенно набирает обороты. До идеала пока далеко, но мы на правильном пути», — сказал Телегин в эфире Матч ТВ.

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Форвард сборной России Иван Телегин отличился в дебютном матче на ЧМ-2019
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