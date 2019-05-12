И. Воробьёв — об Овечкине: любой снайпер переживает из-за отсутствия голов

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о матче чемпионата мира 2019 года с командой Австрии (5:0).



«Мы в 12 играли. Не сказать, чтобы цейтнот. Конечно, чехи будут свежее. Но более-менее время есть.



Капризов не попал в игру? От игры к игре может всё быстро измениться. Думаю, Барабанов прибавил в динамике.



Переживает ли Овечкин? Любой снайпер переживает из-за отсутствия голов. Верим в Сашу, подбадриваем. Ничего страшного нет, прошло всего две игры. Если будет самый важный гол, то его хватит», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).