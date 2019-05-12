И. Воробьёв: Барабанов добавил динамики в звено Овечкина и Кузнецова

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв оценил игру команды в матче со сборной Австрии (5:0).



«Начало матча получилось не тугим, у нас было 17 бросков в первом периоде, но забили только один гол. Больше не понравилась первая половина второго периода. Потом раскрутились. Завтра будет другая игра и другой темп.



Задоров сыграл с самолёта. Большим игрокам всегда тяжелее входить в такие матчи, но то, чего мы от него ожидали, он показал, сыграл солидно. Почему во второй половине матча не играл Капризов? Хотели дать сыграть Телегину, а на место Капризова перевели Барабанова. Думаю, он добавил динамики в звено Овечкина и Кузнецова», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Австрийцы дёргались, а потом смирились. Пять шедевров России Дадонов сделал дубль, ещё по голу у Кучерова, Телегина и Ковальчука. Не идёт только у Овечкина.