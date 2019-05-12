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И. Воробьёв: Барабанов добавил динамики в звено Овечкина и Кузнецова

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: Барабанов добавил динамики в звено Овечкина и Кузнецова
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв оценил игру команды в матче со сборной Австрии (5:0).

«Начало матча получилось не тугим, у нас было 17 бросков в первом периоде, но забили только один гол. Больше не понравилась первая половина второго периода. Потом раскрутились. Завтра будет другая игра и другой темп.

Задоров сыграл с самолёта. Большим игрокам всегда тяжелее входить в такие матчи, но то, чего мы от него ожидали, он показал, сыграл солидно. Почему во второй половине матча не играл Капризов? Хотели дать сыграть Телегину, а на место Капризова перевели Барабанова. Думаю, он добавил динамики в звено Овечкина и Кузнецова», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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