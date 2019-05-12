Сергачёв: допустили много потерь, чехи за это обязательно накажут

Защитник сборной России Михаил Сергачёв проанализировал игру команды в матче чемпионата мира со сборной Австрии (5:0).



«Австрийцы играли вязко, не давали нам ничего делать. Мы допустили много потерь в своей и в средней зоне. В следующем матче такого точно делать нельзя, поскольку чехи сразу же накажут. Мы должны быть готовы.



Сегодня команда была не такая скованная, как в прошлом матче. Всё-таки с норвежцами была первая игра, и ребята немножко волновались. Сегодня было проще, но при этом мы всё равно допустили много потерь. К третьему периоду стали играть проще в средней зоне.



В сборной России все ребята играющие, все хотят отдавать красивые передачи. Нельзя их за это судить, все хотят играть и отдавать. Некоторые ребята отдают передачи с «усов», хотя нужно бросать. С чехами такая штука проходить не будет», — приводит слова Сергачёва пресс-служба ФХР в «Твиттере».

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