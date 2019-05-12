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Сергачёв: допустили много потерь, чехи за это обязательно накажут

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сергачёв: допустили много потерь, чехи за это обязательно накажут
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной России Михаил Сергачёв проанализировал игру команды в матче чемпионата мира со сборной Австрии (5:0).

«Австрийцы играли вязко, не давали нам ничего делать. Мы допустили много потерь в своей и в средней зоне. В следующем матче такого точно делать нельзя, поскольку чехи сразу же накажут. Мы должны быть готовы.

Сегодня команда была не такая скованная, как в прошлом матче. Всё-таки с норвежцами была первая игра, и ребята немножко волновались. Сегодня было проще, но при этом мы всё равно допустили много потерь. К третьему периоду стали играть проще в средней зоне.

В сборной России все ребята играющие, все хотят отдавать красивые передачи. Нельзя их за это судить, все хотят играть и отдавать. Некоторые ребята отдают передачи с «усов», хотя нужно бросать. С чехами такая штука проходить не будет», — приводит слова Сергачёва пресс-служба ФХР в «Твиттере».

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