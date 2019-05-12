«Женя согласился сыграть со мной». Овечкин не может забыть слова Малкина

Сборная России разгромила Австрию со счётом 5:0 в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии. Сразу после завершения встречи на вопросы журналистов ответили Никита Задоров, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Александр Георгиев, отыгравший на ноль.
«Буду осторожен с излишней грубостью, но соперники меня боятся»
Защитник Никита Задоров рассказал, как чувствует себя после длительного перелёта.
— Какие ощущение после перелёта?
— Нормальные, удалось поспать в самолёте. Я давно не играл на большой площадке, но здесь даже попроще, времени больше на решение.
— Расстроились, когда не удалось забить, а шайба попала в штангу?
— Ничуть. Главное, что команда выиграла. Приятно играть с партнёрами, которые создают моменты. Илья Ковальчук сегодня много раз меня находил. Ничего, в следующей игре прорвёт.
— Какая разница в правилах между чемпионатом мира и НХЛ?
— Не знаю, по-моему, нет никакой разницы. Я посмотрел все эти клипы с разбором. Возможно, что просто игроки не умеют держать удар. Бывает, что иногда случается излишняя грубость или удар в спину, но я с этим буду аккуратнее.
— В конце матча на вас задирался капитан австрийцев.
— Нет, он не задирался. Он не хотел иметь ничего общего со мной. Наверное, меня боятся.
«Женя согласился сыграть со мной»
Форвард россиян Александр Овечкин не расстроен тем фактом, что его спецбригада большинства не получает много игрового времени. Кроме того, Александр прокомментировал момент, в котором он появился на льду вместе с Евгением Малкиным. Сам Малкин перед чемпионатом мира сказал, что вряд ли имеет смысл использовать из с Овечкиным в одном звене.
— Не задевает ситуация, когда первая спецбригада забивает, а вам не дают поиграть в большинстве?
— Наоборот, хорошо. Пускай забивают, чувствуют. Не важно, кто забил, кто отдал. Важно – результат.
— Как можете оценить игру вашего звена? Пока игра не идёт, сегодня перестановки были. Как ощущения?
— Да нормальные ощущения. Сегодня чувствовали себя намного лучше, чем в прошлой игре. Завтра всё будет по-другому.
— Барабанов динамики добавил?
— Тренерский штаб смотрит, все вопросы к ним.
— Что он даёт нового вашей тройке по сравнению с Капризовым?
— Оба техничные и быстрые хоккеисты. Для нас самое главное – найти оптимальные сочетания перед главными играми.
— Одну смену сегодня с Малкиным провели, неожиданно для вас было?
— Нет, там ведь «4 на 3» было, потом «4 на 4». Женя согласился сыграть со мной.
«В сборной России никто не думает о своей роли. Мы идём как команда»
Вратарь сборной России Александр Георгиев поделился ощущениями после сыгранного матча на ноль.
— Насколько важно было отыграть на ноль сегодня?
— Да, очень приятно. Всегда нужно бороться до конца, это мостик в другой матч. Рад, что ребята помогли в третьем периоде, и мне удалось сыграть хорошую игру.
— Тебя признали лучшим игроком встречи в составе сборной России…
— Я считаю, что все ребята здорово сыграли. Этот приз нужно разделить на всех.
— Тяжело было в первом периоде? Австрийцы активны были.
— Конечно, мы знали, что на чемпионате мира все команды кусаются, были готовы к активности соперника. Старался просто держать нас в игре.
— Когда последний раз было настолько мало бросков по воротам?
— Было один раз в сезоне такое. Но в сегодняшнем матче было много опасных бросков, которые мимо ворот шли, так что я был в игре и не скучал.
Задоров: Главное, что команда выиграла. Приятно играть с партнёрами, которые создают моменты. Илья Ковальчук сегодня много раз меня находил. Ничего, в следующей игре прорвёт.
— Какие взаимоотношения между тремя вратарями в сборной?
— Мы все идём как одна команда, никто не думает о своей роли. Стараемся быть готовыми к каждой игре и поддерживать друг друга.
— С Лундквистом уже виделись?
— Нет, ещё не довелось. Думаю, во время последнего матча в группе увидимся.
«Много чем недоволен. Все хотят забить, но нужно же и в обороне играть»
Капитан сборной России Илья Ковальчук отметил, что его команде нужно работать над реализацией и надёжнее играть в защите.
— Австрийцы — хорошая команда, чем-то похожа на норвежцев. Поначалу ярких моментов не было, чуть медленно начали, но затем удачно забили в большинстве.
— Как вам ситуация, при которой много похожих соперников на старте турнира?
— Это делается для популяризации хоккея. Посмотрите сколько болельщиков на трибунах из Норвегии, из Австрии, поэтому нам хорошо, что такой календарь. Многие ребята только-только прилетели из Северной Америки, нужно акклиматизироваться, сыграться.
— Чем довольны сегодня?
— Трудно сказать. Много чем недоволен, потому что много моментов упускаем. Да и в защите нужно намного лучше играть. Понятно, что мы все хотим забить, много хотим забить, но нужно защите помогать.
— Может, не хватает работяг, оборонительных игроков?
— Да нет, у нас все работяги, никто не отсиживается, все ложатся под шайбу, когда это требуется. Просто это занимает время — понять каждому свою роль.
— Добавил ли Телегин динамики вашему звену?
— Он в первой же смене забил, так что дай бог, чтобы и дальше было так же.
— Чехи выглядят здорово. Есть опасения перед игрой?
— Не смотрел их. Какая разница, с кем играть, нам нужно о себе думать. Завтра посмотрим, сильнейший победит.
— Поспокойнее ли будет с чехами, имея такого защитника, как Задоров?
— Сегодня он очень хорошо сыграл. Большой парень, молодой, здоровья много. Так что хорошо, что он приехал, такие ребята пригодятся.
— Как вы воспринимаете вашу четвёртую тройку?
— У нас хорошее звено. Мы с Барабановым играли вместе, нам комфортно. Просто потом нас немного поменяли, передёрнули, потому что у других ребят игра не получалась, но ничего страшного.
— В большинстве вас переставили на дальний пятачок. Комфортно?
— Мне в любом месте комфортно. Просто нужно на тренировке чуть больше поработать