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Что сказали российские хоккеисты после победы над Австрией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Александр Овечкин — о матче сборной России
Павел Панышев
Фото: fhr.ru
«Женя согласился сыграть со мной». Овечкин не может забыть слова Малкина
Задоров, Ковальчук, Овечкин и Георгиев поделились впечатлениями от победы России над Австрией.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России разгромила Австрию со счётом 5:0 в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии. Сразу после завершения встречи на вопросы журналистов ответили Никита Задоров, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Александр Георгиев, отыгравший на ноль.

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«Буду осторожен с излишней грубостью, но соперники меня боятся»

Защитник Никита Задоров рассказал, как чувствует себя после длительного перелёта.

— Какие ощущение после перелёта?
— Нормальные, удалось поспать в самолёте. Я давно не играл на большой площадке, но здесь даже попроще, времени больше на решение.

— Расстроились, когда не удалось забить, а шайба попала в штангу?
— Ничуть. Главное, что команда выиграла. Приятно играть с партнёрами, которые создают моменты. Илья Ковальчук сегодня много раз меня находил. Ничего, в следующей игре прорвёт.

— Какая разница в правилах между чемпионатом мира и НХЛ?
— Не знаю, по-моему, нет никакой разницы. Я посмотрел все эти клипы с разбором. Возможно, что просто игроки не умеют держать удар. Бывает, что иногда случается излишняя грубость или удар в спину, но я с этим буду аккуратнее.

— В конце матча на вас задирался капитан австрийцев.
— Нет, он не задирался. Он не хотел иметь ничего общего со мной. Наверное, меня боятся.

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«Женя согласился сыграть со мной»

Форвард россиян Александр Овечкин не расстроен тем фактом, что его спецбригада большинства не получает много игрового времени. Кроме того, Александр прокомментировал момент, в котором он появился на льду вместе с Евгением Малкиным. Сам Малкин перед чемпионатом мира сказал, что вряд ли имеет смысл использовать из с Овечкиным в одном звене.

— Не задевает ситуация, когда первая спецбригада забивает, а вам не дают поиграть в большинстве?
— Наоборот, хорошо. Пускай забивают, чувствуют. Не важно, кто забил, кто отдал. Важно – результат.

— Как можете оценить игру вашего звена? Пока игра не идёт, сегодня перестановки были. Как ощущения?
— Да нормальные ощущения. Сегодня чувствовали себя намного лучше, чем в прошлой игре. Завтра всё будет по-другому.

— Барабанов динамики добавил?
— Тренерский штаб смотрит, все вопросы к ним.

— Что он даёт нового вашей тройке по сравнению с Капризовым?
— Оба техничные и быстрые хоккеисты. Для нас самое главное – найти оптимальные сочетания перед главными играми.

— Одну смену сегодня с Малкиным провели, неожиданно для вас было?
— Нет, там ведь «4 на 3» было, потом «4 на 4». Женя согласился сыграть со мной.

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«В сборной России никто не думает о своей роли. Мы идём как команда»

Вратарь сборной России Александр Георгиев поделился ощущениями после сыгранного матча на ноль.

— Насколько важно было отыграть на ноль сегодня?
— Да, очень приятно. Всегда нужно бороться до конца, это мостик в другой матч. Рад, что ребята помогли в третьем периоде, и мне удалось сыграть хорошую игру.

— Тебя признали лучшим игроком встречи в составе сборной России…
— Я считаю, что все ребята здорово сыграли. Этот приз нужно разделить на всех.

— Тяжело было в первом периоде? Австрийцы активны были.
— Конечно, мы знали, что на чемпионате мира все команды кусаются, были готовы к активности соперника. Старался просто держать нас в игре.

— Когда последний раз было настолько мало бросков по воротам?
— Было один раз в сезоне такое. Но в сегодняшнем матче было много опасных бросков, которые мимо ворот шли, так что я был в игре и не скучал.

Задоров: Главное, что команда выиграла. Приятно играть с партнёрами, которые создают моменты. Илья Ковальчук сегодня много раз меня находил. Ничего, в следующей игре прорвёт.

— Какие взаимоотношения между тремя вратарями в сборной?
— Мы все идём как одна команда, никто не думает о своей роли. Стараемся быть готовыми к каждой игре и поддерживать друг друга.

— С Лундквистом уже виделись?
— Нет, ещё не довелось. Думаю, во время последнего матча в группе увидимся.

«Много чем недоволен. Все хотят забить, но нужно же и в обороне играть»

Капитан сборной России Илья Ковальчук отметил, что его команде нужно работать над реализацией и надёжнее играть в защите.

— Австрийцы — хорошая команда, чем-то похожа на норвежцев. Поначалу ярких моментов не было, чуть медленно начали, но затем удачно забили в большинстве.

— Как вам ситуация, при которой много похожих соперников на старте турнира?
— Это делается для популяризации хоккея. Посмотрите сколько болельщиков на трибунах из Норвегии, из Австрии, поэтому нам хорошо, что такой календарь. Многие ребята только-только прилетели из Северной Америки, нужно акклиматизироваться, сыграться.

— Чем довольны сегодня?
— Трудно сказать. Много чем недоволен, потому что много моментов упускаем. Да и в защите нужно намного лучше играть. Понятно, что мы все хотим забить, много хотим забить, но нужно защите помогать.

— Может, не хватает работяг, оборонительных игроков?
— Да нет, у нас все работяги, никто не отсиживается, все ложатся под шайбу, когда это требуется. Просто это занимает время — понять каждому свою роль.

— Добавил ли Телегин динамики вашему звену?
— Он в первой же смене забил, так что дай бог, чтобы и дальше было так же.

— Чехи выглядят здорово. Есть опасения перед игрой?
— Не смотрел их. Какая разница, с кем играть, нам нужно о себе думать. Завтра посмотрим, сильнейший победит.

— Поспокойнее ли будет с чехами, имея такого защитника, как Задоров?
— Сегодня он очень хорошо сыграл. Большой парень, молодой, здоровья много. Так что хорошо, что он приехал, такие ребята пригодятся.

— Как вы воспринимаете вашу четвёртую тройку?
— У нас хорошее звено. Мы с Барабановым играли вместе, нам комфортно. Просто потом нас немного поменяли, передёрнули, потому что у других ребят игра не получалась, но ничего страшного.

— В большинстве вас переставили на дальний пятачок. Комфортно?
— Мне в любом месте комфортно. Просто нужно на тренировке чуть больше поработать

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