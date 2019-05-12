Николай Кулёмин подписал новый контракт с «Металлургом» на два года

Нападающий Николай Кулёмин расторг предыдущее соглашение с «Металлургом» и подписал новый двухлетний контракт, сообщается в «твиттере» KHL Media Team.



В минувшем сезоне 32-летний хоккеист отыграл 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 16 заброшенных шайб и 19 результативных передач при показателе полезности «+18» и 16 штрафных минутах. В плей-офф Кулёмин принял участие в шести матчах и не сумел отметиться результативными действиями при показателе полезности «-5». В среднем за матч в розыгрыше Кубка Гагарина он проводил на льду более 18 минут.



«Металлург» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф подопечные Йозефа Яндача проиграли «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

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