А. Кемпе — о хет-трике Ландера: не удивлён, этот парень здорово выступает в КХЛ

Нападающий сборной Швеции Адриан Кемпе поделился мнением о матче группового этапа чемпионата мира с командой Италии (8:0). Форвард «Локомотива» Антон Ландер отметился тремя результативными бросками, а скандинавская сборная одержала первую победу на турнире. Ранее шведы проиграли Чехии со счётом 2:5.



«Ландер — очень хороший центральный нападающий. Он выступает в КХЛ и демонстрирует отличную игру. Я не удивлён. У этого парня можно многому научиться.



Мы не стали паниковать после первого периода. Сборная Швеции забросила всего одну шайбу, но мы осознавали, что способны развить успех. Нужно было продолжать быстро переходить среднюю зону, наносить броски, закрывать обзор вратарю, что мы и сделали», — цитирует Кемпе официальный сайт ИИХФ.