Галузин: хочу побороться за Кубок Гагарина, а «Магнитка» — команда с традициями

Нападающий Владимир Галузин прокомментировал подписание контракта с «Металлургом». Ранее хоккеист выступал за «Торпедо».



«У меня заканчивался контракт с «Торпедо», а предложение магнитогорского клуба мне показалось наиболее интересным. Поэтому я оказался в «Металлурге» и очень рад этому. Выбор обусловлен спортивными амбициями. Мне хочется побороться за Кубок Гагарина. Это самое главное, а «Магнитка» — команда с победными традициями.



Не скрою, уход из «Торпедо» — очень тяжёлый шаг в моей хоккейной жизни, самый сложный выбор. Тем не менее я его сделал и сейчас ни о чём не жалею. Тяжело было в первую очередь уезжать из родного города, но такова хоккейная жизнь — приходится иногда выбирать, несмотря на сложности», — цитирует Галузина официальный сайт «Магнитки».

Галимов, Галузин и Паршин стали игроками магнитогорского «Металлурга»