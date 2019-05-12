Сборная Латвии проиграла Швейцарии в матче чемпионата мира — 2019

Сборная Латвии встречалась с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу швейцарцев.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором команды обменялись результативными бросками. Сначала в составе номинальных гостей отличился Грегори Хофман, а затем Микс Индрашис сравнял счёт, реализовав численный перевес. На 57-й минуте Нико Хишир вывел сборную Швейцарию вперёд, а на последней минуте пустые ворота латвийской команды поразил Симон Мозер.



В первом матче на турнире подопечные Боба Хартли обыграли Австрию со счётом 5:2, а Швейцария разгромила Италию — 9:0.

Индрашис: если Латвия будет играть как команда, выход в четвертьфинал реален