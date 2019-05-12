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Сборная Латвии проиграла Швейцарии в матче чемпионата мира — 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Латвии проиграла Швейцарии в матче чемпионата мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Латвии встречалась с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу швейцарцев.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором команды обменялись результативными бросками. Сначала в составе номинальных гостей отличился Грегори Хофман, а затем Микс Индрашис сравнял счёт, реализовав численный перевес. На 57-й минуте Нико Хишир вывел сборную Швейцарию вперёд, а на последней минуте пустые ворота латвийской команды поразил Симон Мозер.

В первом матче на турнире подопечные Боба Хартли обыграли Австрию со счётом 5:2, а Швейцария разгромила Италию — 9:0.

Индрашис: если Латвия будет играть как команда, выход в четвертьфинал реален
ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Латвия
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Швейцария
0:1 – Хофман (Курашев, Марчини) – 33:44 (5x5), 1:1 – Индрашис (Балцерс) – 34:15 (5x4), 1:2 – Хишир (Праплан) – 56:21 (5x5), 1:3 – Мозер – 59:19 (en)
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