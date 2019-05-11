Индрашис: если Латвия будет играть как команда, выход в четвертьфинал реален

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис подвёл итоги матча с командой Австрии (5:2) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.



«Сколько Россия забьёт Австрии? Хороший вопрос. Не знаю. Реален ли четвертьфинал? Если будем играть как команда, всё реально. У нас есть хорошие игроки, которые могут забить. Самое главное, хорошо играть в обороне, а впереди что-то забьём. Дойдём ли до финала? Посмотрим», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).