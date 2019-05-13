Маршан отметился очередной выходкой, спровоцировав Уильямса на удаление

«Бостон Брюинз» встречается с «Каролиной Харрикейз» во втором матче серии финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.



Во втором периоде встречи нападающий «медведей» Брэд Маршан спровоцировал капитана «Каролины Харрикейнз» Джастина Уильямса на удаление. Маршан ткнул соперника клюшкой в лицо, что не понравилось опытному хоккеисту, отправившему выяснять отношения с обидчиком. Судьи зафиксировали нарушение со стороны Уильямса, а Маршан потроллил соперника, жестом указав тому место на скамейке штрафников.

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.

В финале НХЛ победитель пары «Бостон» — «Каролина» встретится с победителем противостояния «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» (1-0 в серии).