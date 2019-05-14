Магнитогорский «Металлург» обменял Павла Варфоломеева в «Торпедо»
«Торпедо» произвело обмен с магнитогорским «Металлургом», по которому в Нижний Новгород перебрался нападающий Павел Варфоломеев, а уральцы получили денежную компенсацию, информирует официальный сайт КХЛ.
24-летний Варфоломеев в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 принял участие в 39 матчах, записав в актив 12 (3+9) очков при показателе полезности «+6» и 4 минутах штрафного времени. В плей-офф Павел отметился одной голевой передачей в трёх матчах.
За карьеру в лиге Павел также защищал цвета «Югры». В общей сложности за четыре сезона в лиге Павел сыграл 183 матча, в которых забросил 35 шайб и сделал 40 голевых передач при полезности «-11».
В ходе сезона главный тренер уральцев Йозеф Яндач неоднократно критиковал хоккеиста.
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- 14 мая 2019
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