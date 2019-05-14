Кеслер — о своей операции: я хотел жить без боли, смогу ли играть — не знаю

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Кеслер прокомментировал перенесённую операцию на правом бедре, из-за которой пропустит сезон-2019/20.
«В этой ситуации операция — оптимальный вариант. Так я смогу поддержать качество жизни. После неё боль ушла, и я благодарен врачам за это. Не знаю, смогу ли я играть в будущем, но сейчас со мной всё в порядке. Благодарю всех, кто помогал мне в это время. Хочу больше времени проводить с семьёй, вести обычный образ жизни без боли», — приводит слова форварда официальный сайт национальной хоккейной лиги.
34-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 8 (5+3) баллов при показателе полезности "-19" и 44 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут за игру.
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