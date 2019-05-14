Клуб из Узбекистана готовит заявку в чемпионат Казахстана, ему обещали скидки

Исполнительный директор КФХ Андрей Сачук рассказал о возможности появления в чемпионате Казахстана клуба из Узбекистана.



«К нам обратился узбекский клуб, они изъявили желание участвовать в чемпионате Казахстана, но на данный момент всё пока на словах. Мы сказали, чтобы они для начала дали официальное подтверждение, чтобы всё было запротоколировано. Потом мы уже будем решать с нашими клубами.



Пока от них был только телефонный звонок. Мы отправили им наш регламент, обозначили все условия: необходимые взносы, соответствующие положения. Естественно, если они будут участвовать в нашем чемпионате, то в первый год сделаем им какие-то скидки, в плане заявки игроков и т.д. Но пока это всё ещё в устной форме, по телефону. Официального ответа они нам ещё не дали», — цитирует функционера Шайба.kz.

Хоккей в Узбекистане. Мечтают о КХЛ и помнят зарубы с «Салаватом Юлаевым» Наш корреспондент побывал в Ташкенте, где увидел открытие арены и узнал, зачем там нужен хоккей.