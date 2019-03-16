Хоккей в Узбекистане. Мечтают о КХЛ и помнят зарубы с «Салаватом Юлаевым»

Хоккей в Узбекистане – не такая уж и экзотика, как можно было бы подумать. То есть, конечно, экзотика, сегодня эта игра только делает в Ташкенте первые шаги, но в советское время хоккей там очень даже здравствовал и был безумно популярным. Поэтому и не должно удивлять ни строительство современной арены, ни желание узбеков возрождать этот вид спорта.

При входе в зал, где проходила пресс-конференция, в глаза сразу бросается огромный экран, на котором по кругу крутится видео с хоккеистами – молодыми узбекскими ребятами и игроком «Спартака». Это не случайно – во-первых, спонсор красно-белых компания Eriell поддерживает Федерацию хоккея Узбекистана, во-вторых, в Ташкенте уже была хоккейная команда, которая изначально тоже называлась «Спартак». Под таким названием она просуществовала два сезона, выступая во второй лиге чемпионата СССР. В Восточной группе дивизиона выступали команды из Алма-Аты, Барнаула, Хабаровска, Новосибирска, Чебаркуля, Караганды и других городов.

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Самую южную команду в СССР (на тот момент и вообще в мире) создавали на волне хоккейного бума, который захватил страну после Суперсерии. Тысячи мальчишек заболели хоккеем, и Узбекистан не стал исключением. Ребята записывались в секции, мечтая быть похожими на Валерия Харламова, Александра Якушева или Бориса Михайлова. «Я начал заниматься в школе хоккея в Ташкенте с 1972 года, а в 1976-м меня уже брали в команду мастеров на стажировку. Всю карьеру провёл в «Бинокоре», только на один год поиграл в российском клубе «Мотор» Барнаул, потом вернулся», — рассказывает ветеран узбекского хоккея Шукруло Каримов. Способствовала новому повальному увлечению и погода – в те годы зимы в Узбекистане были холодными, на улицах заливали коробки и дети катались точно так же, как их челябинские или московские ровесники.



Через два года после создания команду переименовали из «Спартака» в «Бинокор» и до сих пор в Ташкенте её называют легендарной. Не только потому, что это была главная команда республики – в Узбекистане смогли создать боеспособный коллектив, который быстро заслужил уважение и стал занимать высокие места, а ещё через три года выиграл зону Восток во второй лиге и поднялся в первую лигу. И это при том, что состав был разношёрстным и не сыгранным, команда комплектовалась преимущественно игроками из Москвы, Сибири и Урала.

«В Высшую лигу могли выйти в начале 1980-х. У нас были переходные матчи, но тогда по определённым причинам не смогли выйти в Высшую лигу. Но по составу, по тренерскому штабу, но учебно-спортивной и материальной базе мы всегда считались как команда Высшей лиги. У нас были и чемпионы мира – Михаил Толочко (Победитель МЧМ-1977. – Прим. «Чемпионата»), чемпион Европы Виктор Нечаев (Нечаев наигрывался в молодёжной сборной, но в итоговый состав на ЧЕ-1973 не попал. В сезоне-1982/83 сыграл три матча за «Лос-Анджелес», став первым русским игроком в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). С Нечаевым мы играли в одной тройке. Был великий тренер Василий Бастерс, первый заслуженный тренер Узбекистана по хоккею. Он создал нашу тройку – Толочко слева, Нечаев в центре и я. Потом Нечаев уехал, Тололчко вернулся в Новосибирск, и тройка распалась», — рассказывает Каримов.



За короткий срок хороших результатов добилась не только команда мастеров, но и школа «Бинокора», которая год за годом выпускала сильных воспитанников. Юношеские и молодёжные команды достойно выступали в своей зоне (Новосибирск-Казахстан), брали призовые места.



«Насчёт болельщиков расскажу один эпизод. В то время у «Бинокора» было принципиальное противостояние с «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (В то время казанская команда называлась СК имени Урицкого. – Прим. «Чемпионата»). Приехали в Уфу играть, за месяц не было билетов. Администратор дворца говорил, что у «Салавата» проблемы с билетами именно когда приезжает ташкентский «Бинокор», за месяц всё раскупали. Это были престижные игры, всегда был полный стадион. Болельщики даже знали, в каких номерах в гостинице мы будем жить. Уфимские, казанские болельщики хотели болеть за нас», — вспоминает Шукруло.

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«Бинокор» выступал во дворце спорта «Юбилейный» — красивом стадионе, построенном в начале 1970-х. Незадолго до распада СССР, в 1989 году, клуб перестали финансировать, и хоккей стал никому не нужен. «Юбилейный» переделали рынок, и об игре с шайбой в независимом Узбекистане не вспоминали практически 30 лет. Осталась только память ветеранов и преданных болельщиков, которые до сих пор с ностальгией вспоминают время, когда их «Бинокор» шумел на хоккейной карте страны.

Арена есть, остальное — приложится

Около пяти лет назад энтузиасты и ветераны узбекского хоккея стали предпринимать первые шаги, чтобы возродить игру с шайбой в Ташкенте. На голом желании простых людей мало что можно достичь, но три года назад президентом страны стал Шавкат Мирзиёев, благодаря которому идея зажила. «Хумо Арену» — новенький современный стадион на 12,5 тыс. зрителей – построили всего за полтора года. «Хумо» по-узбекски – птица счастья, она изображена на гербе страны. Местные любители хоккея надеются, что название станет предвестником возрождения традиций игры с шайбой.



Правда, строительство ещё не до конца завершено – на чёрных лестницах свален строительный мусор, финальные штрихи доделывают на ходу, но оценить масштаб сооружения можно уже сейчас. Два катка, комфортные трибуны, круговая дорога под крышей, многоярусная крытая парковка. Открывать стадион приехал президент страны, были приглашённые российские звёзды – Татьяна Навка, Александр Якушев, Павел Буре, Алексей Жамнов, Валерий Каменский и Виталий Прохоров.

Год назад была создана и Федерация хоккея Узбекистана – через пару месяцев её должны включить в состав ИИХФ, после чего можно будет работать над созданием сборных команд и участии в международных турнирах. В этом году проводится первый чемпионат Узбекистана по хоккею, финал плей-офф должна принять «Хумо Арена». Местную федерацию поддерживает и Россия, и другие страны, которые оказывают методическую и другую поддержку. Идёт обучение будущих тренерских кадров, создаётся кафедра хоккея в Университете физкультуры, где будут готовить местных специалистов, идёт работа по развитию судейского корпуса.

Федерация также активно работает над развитием хоккея в регионах: «В Самарканде идёт строительство ледовой арены, в дальнейшем в областях будут строиться ледовые площадки. Для придания массовости мы должны уходить в регионы, одарённые дети должны появляться именно оттуда. Мы верим, что всё получится, только нужно время. Это вопрос не одного дня, не двух-трёх лет. Мы должны идти от количества к качеству, сегодня мы должны принимать много детей в наши хоккейные секции, для этого должны быть созданы условия, должно быть много льда, много секций, много детей, которые через 10-15 лет дадут нам возможность собрать полноценную национальную сборную, состоящую из местных игроков», — говорит вице-президент ФХУ Баходыр Гафуров.

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«Если всё пойдёт так, как это заявляется, тогда после полученного опыта на совет директоров КХЛ будет выноситься вопрос, готова ли команда из Узбекистана играть в КХЛ. Будут ли ходить на хоккей? НХЛ включала Флориду, там был нехоккейный регион. Сейчас «Тампа» — лидер НХЛ, там билеты не купить. Прививать любовь к хоккею должно государство, если оно заинтересовано, остальное – дело техники. Дальше включается материально-техническая база, финансы, специалисты. Есть, кому помогать, есть откуда учиться, рядом – великая страна в этом виде спорта, Россия. Мы готовы помогать и кадрами, и всеми институтами. Было бы желание», — заявил Прохоров, который является вице-президентом КХЛ по развитию.

Любимый игрок? Овечкин!

Уже сейчас в школе «Бинокора», которая начала свою работу пять лет назад, занимаются около 100 детей, есть и другие секции. Они были из главных действующих лиц на церемонии открытия «Хумо Арены» — ребятишки вышли на лёд против команды, состоящей из легенд российского хоккея и местных ветеранов. Даже с трибун было видно, как много для них значит возможность поиграть вместе с великими хоккеистами.

Чемпионат Узбекистана тоже дал мощный толчок – теперь ребята могут смотреть вживую на игру профессиональных хоккеистов, видеть, к чему надо стремиться. Конечно, все мечтают однажды играть на самом высоком уровне. «Вырастем, будем хоккеистами. Хочу играть за сборную Узбекистана», — говорит один из мальчишек. Хоккей для детей и молодёжи здесь – необычная экзотика, и это жутко интересно.



«По телевизору показывали матчи, понравилось, мы тоже захотели играть. Я уже пять лет занимаюсь! Сначала брат пошёл в секцию, потом я тоже начал ходить. Нам нравится!», — ребята перекрикивают друг друга, спеша поделиться своей радостью после церемонии открытия.



Некоторые ребята уже в 7-8 лет твёрдо заявляют, что кроме хоккея им ничего не нужно. Государство оказывает всяческую поддержку – занятия в школах бесплатные, часто выдают и форму. Только играйте и развивайтесь. Пока малыши ездят на соревнования в Казахстан – внутренних юношеских первенств в Узбекистане пока нет. И даже занимают призовые места.

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Спрашиваю у мальчишек, кто их любимый хоккеист. «Овечкин! Овечкин! Овечкин!», — разносится со всех сторон. «Капризов!», — добавляет один. – «ЦСКА – моя любимая команда». Но подавляющее большинство болеет за «Трактор». Может, я тем вечером встретилась с новым Кузнецовым или Кравцовым? Чем чёрт не шутит. Когда видишь задор этих деток, хочется, чтобы их мечты сбылись.