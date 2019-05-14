Тренер «Сент-Луиса» — о тройке Барбашева: отличная работа, могли забить и больше

Главный тренер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Крейг Берюбе после победы над «Сан-Хосе Шаркс» (4:2, 1-1 в серии) прокомментировал игру звена Иван Барбашев — Оскар Сундквист — Александр Стин.
«Четвёртая тройка не всегда получает много времени, но сегодня ребята провели отличную работу, заводили нас, оказывали давление на соперника, контролировали шайбу и выигрывали единоборства. Они забили отличный гол, а могли забить и больше», — приводит слова специалиста официальный сайт лиги.
Счёт на третьей минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц. Урожайным на голы вышел второй период. В начале игрового отрезка Винс Данн увеличил преимущество «блюзменов». Но затем лидер снайперской и бомбардирской гонок Логан Кутюр оформил дубль за 119 секунд, одну шайбу он забросил в меньшинстве. На 37-й минуте гостей вновь вывел вперёд Роберт Бортуццо. Точку в матче поставил Оскар Сундквист.
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