Вратарь сборной Италии Бернард сделал 62 сейва в матче с Латвией

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 3:0. У Латвии теперь две победы в трёх матчах на турнире, у итальянцев три поражения.



Вратарь сборной Италии Андреас Бернард отразил 62 броска из 64 по своим воротам.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором латвийская команда забила сразу дважды усилиями Роберта Букартса и Рихарда Марениса. В концовке встречи точку поставил Теодор Блюгерс голом в пустые ворота сборной Италии. Сухой матч оформил голкипер команды Боба Хартли — Кристерс Гудлевскис.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).