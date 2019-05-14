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Вратарь сборной Италии Бернард сделал 62 сейва в матче с Латвией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вратарь сборной Италии Бернард сделал 62 сейва в матче с Латвией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 3:0. У Латвии теперь две победы в трёх матчах на турнире, у итальянцев три поражения.

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард отразил 62 броска из 64 по своим воротам.

Посмотреть видео можно на YouTube.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором латвийская команда забила сразу дважды усилиями Роберта Букартса и Рихарда Марениса. В концовке встречи точку поставил Теодор Блюгерс голом в пустые ворота сборной Италии. Сухой матч оформил голкипер команды Боба Хартли — Кристерс Гудлевскис.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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