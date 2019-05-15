Сергачёв: на ЧМ-2019 все соперники сильные, здесь нисколько не скучно

Защитник сборной России Михаил Сергачёв дал комментарий в преддверии матча с Италией на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Как после матча с Чехией настраиваться на аутсайдера группы Италию? Ничего придумывать не надо. Нужно играть в свою игру, внимательно действовать в обороне, стараться не выдумывать какие-то сверхъестественные передачи и не терять шайбу.

Не скучно ли будет в матче с Италией? Нет. На этом чемпионате мира все соперники сильные. Здесь нисколько не скучно», — приводят слова Сергачёва «Известия».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).