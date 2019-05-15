Буйницкий: «Металлург» показывает в КХЛ самый зрелищный и комбинационный хоккей

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Буйницкий прокомментировал переход в клуб из минского «Динамо».

«Все мои дела как ограниченно свободного агента вел мой представитель. Насколько я знаю, с предложениями о контракте на него вышли четыре клуба КХЛ, включая родное „Динамо“. Посовещались — и выбрали „Магнитку“. Мне только 22 года, нужно развиваться, расти. С этой точки зрения „Металлург“ с его традициями и амбициями — идеальный вариант. Что касается Белоруссии, то её национальная команда всегда может на меня рассчитывать.

Главный тренер клуба Йозеф Яндач рассказал о команде, о тех требованиях, которые предъявляются к игрокам, о подготовке к первому сбору. Мне кажется, «Металлург» показывает в КХЛ самый зрелищный и комбинационный хоккей, во многом поэтому очень рад оказаться в «Магнитке». Когда по ТВ, как болельщик, смотрел её матчи, никогда не оставался разочарованным", — цитирует Буйницкого Russia-Hockey.