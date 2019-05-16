Игорь Исаев и Александр Шаров продлили контракты с «Трактором»

Защитник Игорь Исаев и нападающий Александр Шаров продлили контракты с «Трактором», информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашения рассчитаны на два сезона.

Шаров провёл за «Трактор» 214 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 46 (27+19) очков. Исаев принял участие в 120 встречах, отметившись 15 (3+12) баллами.

«Мы были решительно настроены сохранить в составе команды Игоря и Александра. Это воспитанники нашей школы, которые прошли всю клубную вертикаль и уже выиграли с «Трактором» бронзу КХЛ. Уверен, ребята продолжат прогрессировать в своем мастерстве и принесут большую пользу команде и всей организации», — прокомментировал подписание контрактов генеральный директора «Трактора» Борис Видгоф.

Оба хоккеиста стали бронзовыми призёрами Континентальной хоккейной лиги (2018), а также дважды выигрывали бронзовые медали Молодёжной хоккейной лиги (2014, 2015).