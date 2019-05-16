Игорь Исаев и Александр Шаров продлили контракты с «Трактором»

Защитник Игорь Исаев и нападающий Александр Шаров продлили контракты с «Трактором», информирует официальный сайт челябинского клуба. Соглашения рассчитаны на два сезона.
Шаров провёл за «Трактор» 214 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 46 (27+19) очков. Исаев принял участие в 120 встречах, отметившись 15 (3+12) баллами.
«Мы были решительно настроены сохранить в составе команды Игоря и Александра. Это воспитанники нашей школы, которые прошли всю клубную вертикаль и уже выиграли с «Трактором» бронзу КХЛ. Уверен, ребята продолжат прогрессировать в своем мастерстве и принесут большую пользу команде и всей организации», — прокомментировал подписание контрактов генеральный директора «Трактора» Борис Видгоф.
Оба хоккеиста стали бронзовыми призёрами Континентальной хоккейной лиги (2018), а также дважды выигрывали бронзовые медали Молодёжной хоккейной лиги (2014, 2015).
- 16 мая 2019
-
15:33
-
15:21
-
15:14
-
15:06
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:11
-
12:00
-
11:37
-
11:32
-
11:06
-
11:00
-
10:43
-
10:16
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:02
-
09:00
-
08:51
-
07:30
-
07:00
-
06:17