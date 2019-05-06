Дмитрий Калинин и Виталий Меньшиков стали игроками «Трактора»

Российские защитники Дмитрий Калинин и Виталий Меньшиков заключили однолетние контракты с «Трактором», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2018/19 38-летний Калинин провёл 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «-3». В шести матчах плей-офф в активе Калинина один гол при полезности "-1". В течение трёх последних сезонов многоопытный защитник защищал цвета московского «Спартака».

В минувшем сезоне 29-летний Меньшиков выступал за московское «Динамо». В 54 матчах регулярного чемпионата Виталий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "+1". В девяти матчах плей-офф на счету Меньшикова 1 (0+1) очко при полезности "-1".