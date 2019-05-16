На ледовой арене ЧМ-2019 в Кошице полицейские искали взрывное устройство

На стадионе «Стил-Арена» в Кошице, где проводятся матчи чемпионата мира по хоккею, полицейские утром 16 мая искали взрывное устройство, информирует издание Ilta-Sanomat.



Как сообщается, в полицию поступил звонок, сообщавший о заминированном здании суда неподалёку от ледовой арены. Полицейские оцепили район и с помощью собак проверили здание суда, не обнаружив взрывного устройства. Позже сотрудники заглянули на саму арену, где также провели поиски.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею