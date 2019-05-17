Виртанен: «Трактор» — это команда, с которой можно побеждать

Защитник «Трактора» Ессе Виртанен прокомментировал переход в челябинский клуб.
«Я был в России пару раз. В составе сборной приезжал в Москву и в Санкт-Петербург, мне понравилось. У меня хорошее предчувствие по поводу КХЛ, буду рад приехать в Россию и играть на таком высоком уровне. Когда я узнал, что есть вариант с «Трактором», решиться было несложно. Пару дней подумал. Я считаю, что «Трактор» — хорошая команда, которая обычно выходила в плей-офф и мне кажется, что это та команда, с которой можно побеждать. Также я пообщался с друзьями, которые играли в КХЛ, они немного рассказали мне о городе и команде.
Сезон в плане результативности сложился великолепно. Думаю, что на данный момент для меня он лучший. Эти результаты послужили приятным дополнением. С другой стороны, конечно, проиграть в полуфинале было большим разочарованием, у нас были хорошие шансы на победу", — цитирует Виртанена официальный сайт «Трактора».
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