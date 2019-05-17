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Д. Стаал: «Каролина» сама помогла себя обыграть

Д. Стаал: «Каролина» сама помогла себя обыграть
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал прокомментировал поражение в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (0:4, 0-4). «Мишки» пробились в финал плей-офф.

«Они сыграли великолепную серию и были лучшей командой, чем мы. Думаю, что в конечном итоге игра наших спецбригад убила нас. В этом смысле и я, и многие другие наши парни должны были сыграть лучше. В конечном итоге «Бостон» был лучше, да и мы сами тоже помогли себя обыграть», – цитирует Стаала официальный сайт НХЛ.

Счёт на 25-й минуте в большинстве открыл форвард гостей Давид Пастрняк. В конце второго периода преимущество «Бостона» увеличил Патрис Бержерон, также отличившийся при игре в формате «5 на 4». В середине третьего игрового отрезка он оформил дубль. Точку в матче поставил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота. Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 24 броска.

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