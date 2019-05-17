Бриндамор — о плей-офф: горжусь «Каролиной». Получилось впечатляюще
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги сезона после поражения в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (0:4, 0-4). «Мишки» пробились в финал плей-офф.
«Всё было бы неплохо, если бы не спецбригады. Они дали сопернику огромное преимущество. «Бостон» заставил нас заплатить за удаления. Я всё равно горжусь своей командой. Можно, конечно, взглянуть на последние четыре матча и сказать: «Это было не особо симпатично».
Но если подняться выше и посмотреть на картину в целом, то получилось довольно впечатляюще. Большую часть матчей у нас в нападении играли по четыре-пять новичков, о чем практически никто не говорил», – цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Бриндамор — о третьем поражении подряд: по крайней мере дали бой «Бостону»
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