Бержерон: чем старше становишься, тем больше ценишь выход в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли.



«Становясь старше, ты больше ценишь этот момент и лучше понимаешь, насколько тяжело добраться до цели. Нужно уметь быть благодарным за это. Самое главное — прожить в этом моменте. Хочется насладиться им, а затем вернуться к работе. У нас впереди масса работы.



Мы же, по сути, выросли вместе, оставаясь друг с другом так долго. Было весело быть одним из членов костяка. Мы через многое прошли, взлеты и падения. Но с годами нам удалось создать что-то особенное вместо с молодыми ребятами. Они — большая часть нашей команды и коллектива. Они хотят прибавлять. Это был веселый опыт», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.

