Бержерон: чем старше становишься, тем больше ценишь выход в финал Кубка Стэнли
Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли.
«Становясь старше, ты больше ценишь этот момент и лучше понимаешь, насколько тяжело добраться до цели. Нужно уметь быть благодарным за это. Самое главное — прожить в этом моменте. Хочется насладиться им, а затем вернуться к работе. У нас впереди масса работы.
Мы же, по сути, выросли вместе, оставаясь друг с другом так долго. Было весело быть одним из членов костяка. Мы через многое прошли, взлеты и падения. Но с годами нам удалось создать что-то особенное вместо с молодыми ребятами. Они — большая часть нашей команды и коллектива. Они хотят прибавлять. Это был веселый опыт», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.
- 18 мая 2019
-
16:26
-
16:21
-
16:16
-
16:13
-
16:09
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:53
-
15:51
-
15:47
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:22
-
14:54
-
14:43
-
14:34
-
14:28
-
14:17
-
14:08
-
13:52
-
13:42
-
13:38
-
13:06
-
12:42
-
12:24
-
12:05
-
11:46
-
11:40
-
11:20
-
11:07
-
11:00
-
10:39
-
10:15
Партнерский контент