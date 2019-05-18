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Нестеров — лидер по игровому времени в матче с Латвией, у Малкина — семь бросков

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нестеров — лидер по игровому времени в матче с Латвией, у Малкина — семь бросков
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России оказалась сильнее команды Латвии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, россияне выиграли пять из пяти матчей на групповом этапе ЧМ.

Лидером по игровому времени в составе россиян стал защитник Никита Нестеров, проведший на льду 20 минут и 49 секунд. Лидером по количеству бросков стал нападающий Евгений Малкин — семь бросков.

Первый период подопечные Ильи Воробьёва проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса. На старте второго периода сборная России сумела сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счёт.

Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели?
Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.
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