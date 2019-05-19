Хет-трик Торопченко помог «Гуэльфу» победить в матче Мемориального кубка
В матче предварительного раунда Мемориального кубка чемпион OHL «Гуэльф Шторм» взял верх над чемпионом QMJHL «Руин-Норандой» —5:2 (3:1, 2:1, 0:0).
Первой звездой встречи стал российский нападающий Алексей Торопченко, в активе которого хет-трик. В декабре прошлого года он подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». Форвард был задрафтован в 2017 году под 113-м общим номером.
Видео голов Торопченко также можно посмотреть в «твиттере» клуба.
В конце прошлого года Алексей принял участие в ежегодной суперсерии молодёжной сборной России со сборными канадских юниорских лиг. Торопченко сыграл в одном матче, в котором заработал 4 минуты штрафа и показатель полезности «-2». Впоследствии он покинул расположение команды.
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