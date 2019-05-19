Берюбе — о серии с «Сан-Хосе»: команды будто на русских горках катаются

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал ход серии финала Западной конференции НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2-2).
«Это очень плотная серия, в которой команды будто на русских горках катаются: то вверх, то вниз. «Сан-Хосе» — реально хорошая сильная команда. И ты должен максимально выложиться, чтобы сыграть против этих ребят хорошо.
У меня спросили, правда ли, что серию может изменить то, что «Блюз» прибавили при игре в большинстве. Конечно, это так. Но большинство состоит из многих компонентов. Это выигранные вбрасывания в чужой зоне. Нацеленность на ворота с большим количеством бросков. Создание трафика на пятачке. Важно, чтобы на твоей стороне были счастливые отскоки. Иногда нужно просто забить «мусорный» гол. Наши ребята делают хорошую работу. Надеюсь, так будет и дальше», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.
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