Чехия разгромила Австрию на чемпионате мира – 2019, забросив восемь шайб
Сборная Чехии разгромила команду Австрии со счётом 8:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
В составе победителей дублем отметился Михал Ржепик, по разу отличились Радек Факса, Доминик Симон, Михаэль Фролик, Ян Коларж и Якуб Врана. Второй матч на ноль подряд провёл Павел Францоуз.
ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Австрия
0 : 8
0:2, 0:3, 0:3
Чехия
0:1 – Факса (Коларж, Гудас) – 06:30 (5x5), 0:2 – Кубалик (Гудас) – 14:30 (5x5), 0:3 – Симон (Ворачек, Гронек) – 20:41 (5x5), 0:4 – Ржепик (Факса, Кубалик) – 30:14 (5x3), 0:5 – Фролик (Гулаш, Гронек) – 30:55 (5x3), 0:6 – Ржепик (Кубалик, Коларж) – 42:26 (5x5), 0:7 – Коларж (Ворачек, Фролик) – 44:06 (5x5), 0:8 – Врана (Яшкин, Факса) – 45:01 (5x5)
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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