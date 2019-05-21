Захаров: минское «Динамо» продало Буйницкого за миллион долларов

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал, сколько заплатил магнитогорский «Металлург» минскому «Динамо» за переход Дмитрия Буйницкого.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк в программе «В обстановке мира» на СТВ спросил у Захарова, как могут зарабатывать отечественные клубы. Захаров ответил, что перспективных спортсменов следует продавать за рубеж.

«У нас много спортсменов, которых мы воспитали и продали в другие страны — в хоккее, в футболе. Деньги возвращались к нам в страну. Я скажу, вот сегодня мы за миллион долларов продали Буйницкого. Никто об этом, правда, не говорит. Я вот разговаривал с генеральным менеджером московского «Динамо». Он мне сказал: «Да, мы хотели у вас Буйницкого купить, но, к сожалению, не потянули», — цитирует Захарова «Прессбол».