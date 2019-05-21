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Захаров: минское «Динамо» продало Буйницкого за миллион долларов

Захаров: минское «Динамо» продало Буйницкого за миллион долларов
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал, сколько заплатил магнитогорский «Металлург» минскому «Динамо» за переход Дмитрия Буйницкого.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк в программе «В обстановке мира» на СТВ спросил у Захарова, как могут зарабатывать отечественные клубы. Захаров ответил, что перспективных спортсменов следует продавать за рубеж.

«У нас много спортсменов, которых мы воспитали и продали в другие страны — в хоккее, в футболе. Деньги возвращались к нам в страну. Я скажу, вот сегодня мы за миллион долларов продали Буйницкого. Никто об этом, правда, не говорит. Я вот разговаривал с генеральным менеджером московского «Динамо». Он мне сказал: «Да, мы хотели у вас Буйницкого купить, но, к сожалению, не потянули», — цитирует Захарова «Прессбол».

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