Степан Захарчук стал игроком «Нефтехимика»

Российский защитник Степан Захарчук заключил однолетний контракт с «Нефтехимиком», информирует официальный «твиттер» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 32-летний защитник выступал за «Адмирал». Он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 31 штрафную минуту и заработав показатель полезности «-5».
Сезон-2017/18 он начинал в составе казанского «Ак Барса». В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ Захарчук отдал две результативные передачи и набрал 31 минуту штрафного времени. На финише сезона Степан провёл шесть матчей за «Торпедо» из Нижнего Новгорода, отдал одну передачу и заработал 52 минуты штрафа.
Девять сезонов (с 2009/10 по 2017/18) он был одним из основных игроков «Ак Барса», провёл за команду 371 игру, набрал 74 (16+58) очка и 545 минут штрафа. В 2010 году стал обладателем Кубка Гагарина.
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