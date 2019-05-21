Форвард «Локомотива» Владислав Картаев перешёл в «Салават»

Выпускник «юлаевской» СДЮШОР нападающий Владислав Картаев принял контрактное предложение «Салавата Юлаева», информирует официальный сайт уфимского клуба. Соглашение рассчитано на один год.
На уровне КХЛ форвард дебютировал именно в составе «юлаевцев», а в 2011 году перебрался в ярославский «Локомотив». За карьеру он выступал за такие клубы, как «Салават Юлаев-2» (сезон-2008/09), «Толпар» (2009-2011), «Салават Юлаев» (2010/11), «Локо» (2011/12), «Локомотив» (2011-2013, 2014 — н.в.), «Дизель» (2013), «Металлург» Нк (2013/14).
Картаев является бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2009/10, 2010/11), а также бронзовым призёром чемпионатов России и КХЛ (2013/14, 2016/17). В общей сложности в КХЛ провёл 353 матча, в которых набрал 85 (32+53) очков при показателе полезности «+7».
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