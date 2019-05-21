Евгений Лисовец перешёл в «Салават». Сначала клуб пошутил про Влада Лисовца
Защитник Евгений Лисовец перешёл в уфимский «Салават Юлаев», информирует официальный «твиттер» команды. 24-летний хоккеист подписал контракт сроком на два сезона.
Сначала клуб сообщил о подписании известного эксперта моды и стилиста Владислава Лисовца.
Посмотреть фото также можно в «Твиттере».
Ранее хоккеист выступал за минское «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате Евгений Лисовец провёл 59 матчей, в которых набрал 24 (7+17) результативных балла при показателе полезности «-7» и 26 штрафных минутах.
«Салават Юлаев» в прошедшем сезоне занял шестое место в Восточной конференции. В плей-офф подопечные Николая Цулыгина добрались до финала Востока, где проиграли «Авангарду».
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