Евгений Лисовец перешёл в «Салават». Сначала клуб пошутил про Влада Лисовца

Защитник Евгений Лисовец перешёл в уфимский «Салават Юлаев», информирует официальный «твиттер» команды. 24-летний хоккеист подписал контракт сроком на два сезона.



Сначала клуб сообщил о подписании известного эксперта моды и стилиста Владислава Лисовца.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

Ранее хоккеист выступал за минское «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате Евгений Лисовец провёл 59 матчей, в которых набрал 24 (7+17) результативных балла при показателе полезности «-7» и 26 штрафных минутах.



«Салават Юлаев» в прошедшем сезоне занял шестое место в Восточной конференции. В плей-офф подопечные Николая Цулыгина добрались до финала Востока, где проиграли «Авангарду».



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