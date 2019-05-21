Якубов: Хенкель — перспективный игрок для первой команды «Ак Барса»
Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с защитником Кристианом Хенкелем.
«Хенкель – прогрессирующий молодой защитник, к 23 годам имеющий стабильный опыт выступления в КХЛ и на чемпионатах мира. Совместно с тренерским штабом мы изучили его возможности и рассчитываем на постоянное присутствие Кристиана в основном составе. У игрока белорусское гражданство, из-за чего он не считается легионером в КХЛ, мы не занимаем позицию иностранца, при этом получаем перспективного хоккеиста для первой команды», — цитирует Якубова официальный сайт «Ак Барса».
23-летний защитник в минувшем сезоне забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Защитник Кристиан Хенкель перешёл в «Ак Барс»
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