Якубов: Хенкель — перспективный игрок для первой команды «Ак Барса»

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с защитником Кристианом Хенкелем.



«Хенкель – прогрессирующий молодой защитник, к 23 годам имеющий стабильный опыт выступления в КХЛ и на чемпионатах мира. Совместно с тренерским штабом мы изучили его возможности и рассчитываем на постоянное присутствие Кристиана в основном составе. У игрока белорусское гражданство, из-за чего он не считается легионером в КХЛ, мы не занимаем позицию иностранца, при этом получаем перспективного хоккеиста для первой команды», — цитирует Якубова официальный сайт «Ак Барса».



23-летний защитник в минувшем сезоне забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ.



Защитник Кристиан Хенкель перешёл в «Ак Барс»