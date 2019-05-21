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Как завершится матч сборной России со сборной Швеции на ЧМ?

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Как завершится матч сборной России со сборной Швеции на ЧМ?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 21 мая, сборная России проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира 2019 года по хоккею. Соперником команды Ильи Воробьёва будет сборная Швеции. На «Чемпионате» стартовал опрос «Как завершится матч сборной России со сборной Швеции на ЧМ?».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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