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Россия крупно обыграла Швецию и выиграла группу В на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия крупно обыграла Швецию и выиграла группу В на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России победила Швецию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:4. Россияне выиграли группу В, не проиграв ни разу.

Счёт был открыт на восьмой минуте, автором заброшенной шайбы стал шведский нападающий Габриэль Ландеског. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва быстро отыгрались и вышли вперёд. Сначала гол после классной комбинации забил Артём Анисимов, вскоре удачно подставил клюшку Евгений Дадонов. Россияне набрали обороты и до перерыва забили ещё четыре гола усилиями Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Евгения Малкина. На 53-й минуте Вильям Нюландер сократил отставание Швеции, но Дмитрий Орлов быстро восстановил разницу в пять шайб. В концовке игры Оливер Экман-Ларссон и Джон Клингберг установили окончательный счёт.

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швеция
4 : 7
1:0, 0:6, 3:1
Россия
1:0 – Ландеског (Петтерссон, Петтерссон) – 07:32 (5x5), 1:1 – Анисимов (Гусев, Кучеров) – 20:57 (5x5), 1:2 – Дадонов (Сергачёв, Кузнецов) – 24:10 (5x5), 1:3 – Овечкин (Малкин, Хафизуллин) – 28:52 (5x5), 1:4 – Капризов – 34:39 (5x5), 1:5 – Григоренко – 37:17 (5x5), 1:6 – Малкин (Задоров, Дадонов) – 37:47 (5x5), 2:6 – Нюландер (Веннберг) – 52:02 (5x5), 2:7 – Орлов (Барабанов, Телегин) – 52:57 (5x5), 3:7 – Экман-Ларссон (Петтерссон) – 56:22 (5x5), 4:7 – Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер) – 58:49 (5x4)
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