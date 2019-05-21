Решающая битва в группе! Россия и Швеция сразятся на ЧМ. LIVE

Указанное в трансляции время – московское

06:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию заключительного матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Швеции.В своей первой игре россияне оказались сильнее норвежцев (5:2), затем не испытали проблем с Австрией (5:0), Чехией (3:0) и Италией (10:0). Далее была обыграна Латвия (3:1) и сломлены швейцарцы (3:0).

У сборной России всё хорошо. Но поражение от шведов может многое изменить Пока нам светит первое место и сборная Германии в 1/4 финала. При худшем варианте может быть третье место и попадание на топ-сборную.

Накануне команда Ильм Воробьёва провела восстановительные мероприятия, поиграв в футбол и позанимавшись в зале. Три хоккеиста – защитник Артём Зуб, вратарь Илья Сорокин и нападающий Сергей Плотников – занимались на льду. Сам Воробьёв в общении с прессой отказался называть имя основного вратаря россиян на матч со Швецией, заявив, что всё объявит в день встречи. С большой долей вероятности основным голкипером станет Андрей Василевский.

Георгиев играет шикарно, но мы его больше не увидим. Номер один — Василевский Оценки хоккеистам сборной России за матч со Швейцарией.

Интересен для россиян и матч чехов со швейцарцами, который пройдёт ранее. В случае, если хоккеисты Милоша Ржиги потеряют очки, Россия гарантированно не опустится ниже второго места в группе. А значит, точно останется на четвертьфинал в Братиславе. Разумеется, никому не хочется перебираться в Кошице и менять обжитое место постоянной дислокации.