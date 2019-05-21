Канада победила США и выиграла группу А на чемпионате мира
Сборная Канады победила команду США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0.
Канадской команде удался отличный старт: уже к девятой минуте она вела с разницей в две шайбы благодаря удачным броскам Пьера Люка-Дюбуа и Кайла Турриса. На 36-й минуте Джаред Макканн упрочил преимущество подопечных Алена Виньо, установив окончательный счёт.
ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Канада
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
США
1:0 – Дюбуа (Стоун) – 01:49 (5x5), 2:0 – Туррис (Манта) – 08:02 (5x5), 3:0 – Макканн (Туррис, Фаббро) – 35:59 (5x5)
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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