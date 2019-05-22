Торнтон: у «Сент-Луиса» замечательная команда, снимаю шляпу

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон поделился эмоциями после серии финала Западной конференции НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2-4). В шестом матче серии «акулы» проиграли со счётом 1:5.



«Мы были близки к выходу в финал, но «Сент-Луис» здорово играл. Снимаю шляпу. У них действительно замечательная команда. Что я ощущаю в такой момент? Не знаю, я не знаю», — цитирует Торнтона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Блюзмены» стали первой командой в истории лиги после эры расширения (сезон-1967/68), которая сумела пробиться в финал плей-офф после того, как занимала последнее место в регулярном чемпионате на отсечке после Нового года (минимум 20 матчей). В самом начале января «блюзмены» занимали последнее место в таблице лиги, после чего одержали 28 побед в 42 матчах и обеспечили себе место в плей-офф.