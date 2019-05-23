Капризов: я сейчас думаю о команде, а не о скаут-отчёте Сутера

Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над командой США (4:3) в четвертьфинале ЧМ-2019.



«В принципе всегда такие матчи с американцами, да и другими командами. Равная игра, без этого никуда. Хоккей – такая силовая игра.



С Сутером вот только сейчас «гуд лак» друг другу пожелали, и всё. Хороший ли скаут-отчёт у него получится? Я не знаю. У него это надо спросить. Я сейчас не об этом думаю, а о команде», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Счёт во встрече был открыт уже на 68-й секунде, нападающий россиян Никита Гусев ловко сыграл на добивании. На 16-й минуте подопечные Ильи Воробьёва упрочили преимущество благодаря отличному броску защитника Михаила Сергачёва в большинстве. На 23-й минуте американская команда сократила отставание, гол в актив записал защитник Брэди Шей. На старте третьего периода россияне увеличили преимущество, Кирилл Капризов забил после передачи Никиты Гусева. Вскоре Ноа Хэнифин забил второй гол для сборной США. На 48-й минуте Михаил Григоренко вновь увеличил преимущество россиян в счёте. В концовке американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счёт 3:4, но отыграться американцы уже не успели.

Сутер: знаю Капризова — классный игрок. Надеюсь, с США он сыграет плохо