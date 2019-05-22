Сутер: знаю Капризова — классный игрок. Надеюсь, с США он сыграет плохо

Защитник сборной США Райан Сутер перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с командой России поделился мнением о форварде Кирилле Капризове. Форвард, представляющий ЦСКА, задрафтован в НХЛ «Миннесотой Уайлд», за которую выступает американский хоккеист.



«Знаю Капризова. Не играл против него, но слышал, что он классный игрок и классный парень. Надеюсь, завтра он сыграет плохо. Надо будет поговорить с генеральным менеджером «Миннесоты» о Капризове», — передаёт слова Сутера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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