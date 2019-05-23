Гусев: сборная России могла спокойно заканчивать матч, но допустили нервотрёпку

Нападающий сборной России Никита Гусев подвёл итоги встречи с командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею.



«Не ждали, что будет так тяжело, но сами виноваты. Когда ведём в счёте, нужно уверенней играть. Мы должны были лучше действовать в обороне, но допустили нервотрёпку в конце. Сколько раз с разницей в две шайбы вели, должны были спокойнее заканчивать. Может быть, ещё на одной контратаке поймать соперника.



Суперпас на Капризова? Так получилось, что вышли «2 в 1», я увидел, что он свободен и отдал ему. Не буду говорить, какие задания были на период, но я старался во втором играть также активно, как и в первом», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.