Стали известны время и дата матча Россия – Финляндия в 1/2 финала ЧМ-2019

Стали известны время и дата матча Россия — Финляндия в полуфинале чемпионата мира по хоккею.



Результаты и календарь плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею



Полуфинальные матчи состоятся 25 мая.



Россия — Финляндия — 16:15 (мск).

Канада — Чехия — 20:15 (мск).



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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