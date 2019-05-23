«Убрать аритмию? Счёт не соответствует игре». Наши – о победе над США

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019
После победы над сборной США (4:3) в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Словакии на вопросы журналистов ответили российские хоккеисты Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Владислав Гавриков.
«Всегда получаем удовольствие, когда выигрываем»
Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал о своём голе в ворота американцев.
— Ожидали, что матч получится таким тяжелым?
— Конечно, четвертьфинал. Сборная США – одна из самых сильных сборных. Знали, чего ожидать. Североамериканский хоккей – много силовых приёмов, агрессивно.
— Ваш гол, по сути, решил судьбу матча.
— Женя Дадонов здорово поборолся у борта, отыграл Малкину, который здорово меня увидел и отдал. Я удачно попал, но вся тройка потрудилась, здорово получилось.
— Понервничали в концовке?
— Да, но здесь не особо важно, что мы не забили в пустые ворота. При чёте 4:2, когда соперник снял вратаря, давление чувствовалось. Здорово, что выстояли, Василевский молодец.
— Сегодня играли две техничные команды. Получали удовольствие от этого?
— Всегда получаем удовольствие, когда выигрываем. Разницы нет, как выигрывать, особенно на этой стадии.
— Забросить быстрые шайбы – это установка?
— Да, была такая установка. Со шведами не получилось хорошее начало. Сейчас наоборот, первый период провели здорово, а во втором отошли от нашей игры. Поговорили в раздевалке, вышли на третий период заряженными.
— Американцы поменяли состав звеньев…
— Возможно, это сказалось. При счёте 0:2 они понимали, что нужно забивать, поэтому стали играть авантюрно.
— Ключевой момент матча?
— Трудно назвать. Игра Василевского, плюс мы сыграли дисциплинированно. Помогло, что особо не было меньшинства.
— Выступили уже лучше, чем в прошлом году. Задача-минимум выполнили?
— Нет, ни о какой задаче-минимум речи не может идти. Главное – выиграть золото.
«Сколько раз в две шайбы вели, должны были спокойнее заканчивать»
Форвард Никита Гусев считает, что его команде надо играть увереннее, чтобы избежать подобной нервотрёпки.
— Ждали, что такая тяжелейшая игра получится?
— Конечно, не ждали. Но сами виноваты. Когда ведём в счёте, надо уверенней играть.
— Чем удивили американцы? Показалось, что эта самая сложная игра для России пока что на турнире?
— Наверное, так и оказалось. Мы должны были лучше играть в обороне и уверенней выигрывать. В конце нервотрёпка была. Сколько раз в две шайбы вели, должны были спокойнее заканчивать. Возможно, ещё на одной контратаке поймать.
— Суперпас на Капризова вырезали. Там оставалось только в пустые ворота попасть?
— Получилось, что вышли «2 в 1», я увидел, что он свободен и отдал ему.
— В первом периоде вы один из самых активных были у сборной России, а во втором как-то сошло. Американцы против вас перестроились?
— Нет, старался играть также. Просто такой получился период.
— Какое задание было на старт периода? Более активно начать или осторожно сыграть?
— Не буду говорить, какие задания были.
— Дальше полегче будет?
— Посмотрим. Каждая игра сложная, надо её выигрывать.
— Четвертьфинал – это психологическое испытание для команды?
— Нет, мы выходили выигрывать, не было никакого испытания.
— Кейн не таким страшным оказался?
— Он хорошо играл, но мы выиграли.
— Не было ощущения, что вы где-то в Питере играете?
— Нет. Конечно, хорошая поддержка была, но не как в Питере.
«От моей клюшки первая шайба залетела, там тоже можно было заблокировать»
Защитник Владислав Гавриков заявил, что не совсем доволен своей игрой, даже несмотря на два предотвращённых выхода один на один.
— Какие ваши эмоции по игре? Кажется, это был самый сложный матч на турнире?
— Да, все матчи сейчас по нарастающей, но самые важные две игры у нас впереди.
— Насколько удивили американцы? И что во втором периоде случилось, когда они добавили?
— Они добавили в движении, в контроле шайбы, начали накладывать звенья. У нас усталость накопилась, стали где-то ошибаться в простых моментах. Хорошо, что Василевский выручил.
Кузнецов: Я бы не сказал, что это аритмия. Просто иногда счёт не соответствует игре. Нужно играть от момента. При счёте 4:2 мы играли хорошо, нужно было забивать ещё
— По вашей игре сегодня кажется, что вы настоящий шлагбаум. Остановили два выхода «2 в 1». Довольны своей игрой?
— Не совсем. От моей клюшки первая шайба залетела, там тоже можно было заблокировать. Но главное, что выиграли, готовимся дальше.
— Какие эмоции были в концовке, когда счёт стал 4:3?
— Нам было важно доиграть без ошибок, не делать подарки американцам на ровном месте и спокойно доводить до победы.
«Жалко, что пиво не разрешают пить, болельщики жалуются, а так бы ещё громче кричали»
Нападающий Евгений Кузнецов в привычной для себя шутливой манере поделился впечатлениями от завершившейся игры.
— Как оцените игру?
— Считаю, что неплохо сыграли в обороне, в атаке были моменты. Конечно, совсем лишним был третий гол в наши ворота. 4:2 было бы поинтересней, а так получилась нервная концовка. Но нужно отдать должное американцам, соперник хорошо играл.
— Как устранить аритмию? Со Швецией выиграли один период, проиграли два, с американцами тоже было непросто.
— Я бы не сказал, что это аритмия. Просто иногда счёт не соответствует игре. Нужно играть от момента. При счёте 4:2 мы играли хорошо, нужно было забивать ещё.
— Какой соперник наиболее предпочтителен на полуфинал?
— По-барабану, если честно. Думать нужно о своей игре, настраиваться, здесь слабых соперников нет. Без разницы, кто. Главное, чтобы мы хорошо играли.
— Слышали поддержку болельщиков?
— Наших болельщиков мы слышали. Намного легче играть при поддержке. Жалко, что пиво не разрешают пить, болельщики жалуются, а так бы ещё громче кричали.
— Будет ли дальше легче?
— Легче будет в гробу.
— Овечкин старается, но не получается...
— У нас стараются все. Вы тоже стараетесь, правильно? Все друг задруга работаем. Овечкин ещё все свои важные голы забьёт, это сто процентов.
— Как оцените уровень судейства?
— На него не стоит пенять. Правила немного отличаются от тех, к которым мы привыкли, но жаловаться — это удел слабых.
- 23 мая 2019
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