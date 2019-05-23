«Убрать аритмию? Счёт не соответствует игре». Наши – о победе над США

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019



Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019



После победы над сборной США (4:3) в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Словакии на вопросы журналистов ответили российские хоккеисты Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Владислав Гавриков.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.

«Всегда получаем удовольствие, когда выигрываем»

Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал о своём голе в ворота американцев.



— Ожидали, что матч получится таким тяжелым?

— Конечно, четвертьфинал. Сборная США – одна из самых сильных сборных. Знали, чего ожидать. Североамериканский хоккей – много силовых приёмов, агрессивно.

— Ваш гол, по сути, решил судьбу матча.

— Женя Дадонов здорово поборолся у борта, отыграл Малкину, который здорово меня увидел и отдал. Я удачно попал, но вся тройка потрудилась, здорово получилось.



— Понервничали в концовке?

— Да, но здесь не особо важно, что мы не забили в пустые ворота. При чёте 4:2, когда соперник снял вратаря, давление чувствовалось. Здорово, что выстояли, Василевский молодец.



— Сегодня играли две техничные команды. Получали удовольствие от этого?

— Всегда получаем удовольствие, когда выигрываем. Разницы нет, как выигрывать, особенно на этой стадии.



— Забросить быстрые шайбы – это установка?

— Да, была такая установка. Со шведами не получилось хорошее начало. Сейчас наоборот, первый период провели здорово, а во втором отошли от нашей игры. Поговорили в раздевалке, вышли на третий период заряженными.



— Американцы поменяли состав звеньев…

— Возможно, это сказалось. При счёте 0:2 они понимали, что нужно забивать, поэтому стали играть авантюрно.



— Ключевой момент матча?

— Трудно назвать. Игра Василевского, плюс мы сыграли дисциплинированно. Помогло, что особо не было меньшинства.



— Выступили уже лучше, чем в прошлом году. Задача-минимум выполнили?

— Нет, ни о какой задаче-минимум речи не может идти. Главное – выиграть золото.

«Сколько раз в две шайбы вели, должны были спокойнее заканчивать»

Форвард Никита Гусев считает, что его команде надо играть увереннее, чтобы избежать подобной нервотрёпки.



— Ждали, что такая тяжелейшая игра получится?

— Конечно, не ждали. Но сами виноваты. Когда ведём в счёте, надо уверенней играть.



— Чем удивили американцы? Показалось, что эта самая сложная игра для России пока что на турнире?

— Наверное, так и оказалось. Мы должны были лучше играть в обороне и уверенней выигрывать. В конце нервотрёпка была. Сколько раз в две шайбы вели, должны были спокойнее заканчивать. Возможно, ещё на одной контратаке поймать.



— Суперпас на Капризова вырезали. Там оставалось только в пустые ворота попасть?

— Получилось, что вышли «2 в 1», я увидел, что он свободен и отдал ему.

Гусев начертил США дорогу домой! Этот гол будут крутить даже в Америке Главный чертёжник чемпионата мира снова в действии. Капризову оставалось только попасть в пустой угол.

— В первом периоде вы один из самых активных были у сборной России, а во втором как-то сошло. Американцы против вас перестроились?

— Нет, старался играть также. Просто такой получился период.



— Какое задание было на старт периода? Более активно начать или осторожно сыграть?

— Не буду говорить, какие задания были.

— Дальше полегче будет?

— Посмотрим. Каждая игра сложная, надо её выигрывать.



— Четвертьфинал – это психологическое испытание для команды?

— Нет, мы выходили выигрывать, не было никакого испытания.



— Кейн не таким страшным оказался?

— Он хорошо играл, но мы выиграли.



— Не было ощущения, что вы где-то в Питере играете?

— Нет. Конечно, хорошая поддержка была, но не как в Питере.

Россия обыграла США в четвертьфинале ЧМ! Как это было Россияне показали хороший хоккей, выбили сборную США и вышли в полуфинал.

«От моей клюшки первая шайба залетела, там тоже можно было заблокировать»

Защитник Владислав Гавриков заявил, что не совсем доволен своей игрой, даже несмотря на два предотвращённых выхода один на один.



— Какие ваши эмоции по игре? Кажется, это был самый сложный матч на турнире?

— Да, все матчи сейчас по нарастающей, но самые важные две игры у нас впереди.



— Насколько удивили американцы? И что во втором периоде случилось, когда они добавили?

— Они добавили в движении, в контроле шайбы, начали накладывать звенья. У нас усталость накопилась, стали где-то ошибаться в простых моментах. Хорошо, что Василевский выручил.

Кузнецов: Я бы не сказал, что это аритмия. Просто иногда счёт не соответствует игре. Нужно играть от момента. При счёте 4:2 мы играли хорошо, нужно было забивать ещё

— По вашей игре сегодня кажется, что вы настоящий шлагбаум. Остановили два выхода «2 в 1». Довольны своей игрой?

— Не совсем. От моей клюшки первая шайба залетела, там тоже можно было заблокировать. Но главное, что выиграли, готовимся дальше.



— Какие эмоции были в концовке, когда счёт стал 4:3?

— Нам было важно доиграть без ошибок, не делать подарки американцам на ровном месте и спокойно доводить до победы.

«Жалко, что пиво не разрешают пить, болельщики жалуются, а так бы ещё громче кричали»

Нападающий Евгений Кузнецов в привычной для себя шутливой манере поделился впечатлениями от завершившейся игры.



— Как оцените игру?

— Считаю, что неплохо сыграли в обороне, в атаке были моменты. Конечно, совсем лишним был третий гол в наши ворота. 4:2 было бы поинтересней, а так получилась нервная концовка. Но нужно отдать должное американцам, соперник хорошо играл.



— Как устранить аритмию? Со Швецией выиграли один период, проиграли два, с американцами тоже было непросто.

— Я бы не сказал, что это аритмия. Просто иногда счёт не соответствует игре. Нужно играть от момента. При счёте 4:2 мы играли хорошо, нужно было забивать ещё.

— Какой соперник наиболее предпочтителен на полуфинал?

— По-барабану, если честно. Думать нужно о своей игре, настраиваться, здесь слабых соперников нет. Без разницы, кто. Главное, чтобы мы хорошо играли.



— Слышали поддержку болельщиков?

— Наших болельщиков мы слышали. Намного легче играть при поддержке. Жалко, что пиво не разрешают пить, болельщики жалуются, а так бы ещё громче кричали.



— Будет ли дальше легче?

— Легче будет в гробу.



— Овечкин старается, но не получается...

— У нас стараются все. Вы тоже стараетесь, правильно? Все друг задруга работаем. Овечкин ещё все свои важные голы забьёт, это сто процентов.



— Как оцените уровень судейства?

— На него не стоит пенять. Правила немного отличаются от тех, к которым мы привыкли, но жаловаться — это удел слабых.

Орлов: у Кейна было немного моментов, а третий гол – это наша ошибка