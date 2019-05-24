«Локомотив» заключил долгосрочный контракт с Михаилом Беляевым

Хоккейный клуб «Локомотив» подписал новое трёхлетнее соглашение с нападающим Михаилом Беляевым, информирует официальный сайт ярославского клуба. Срок прежнего контракта истекал в 2020 году, новый будет действовать до окончания сезона-2021/22.
21-летний хоккеист является воспитанником «Локомотива» и прошёл все ступени развития вместе с родной командой. В 2015 году Беляев стал чемпионом России среди юношей в составе «Локомотива»-98. В 16 лет дебютировал за «Локо-Юниор», в 17 — за «Локо», в 19 — за «Локомотив».
Всего в КХЛ провёл 16 матчей, набрав 4 (2+2) очка. Первую шайбу забросил 3 февраля 2019 года в гостевом поединке с ХК «Сочи», вторая пришлась на плей-офф Кубка Гагарина—2019 — форвард поразил ворота СКА.
В минувшем сезоне Беляев установил уникальное достижение, выиграв третий Кубок Харламова за четыре года.
- 24 мая 2019
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