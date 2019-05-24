Рейдеборн: «Ак Барс» — это топ-клуб КХЛ. Команда, умеющая побеждать

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал переход в казанский клуб.
«Я очень рад возможности перехода в «Ак Барс», это топ-клуб КХЛ, команда, умеющая побеждать. Я довольно давно играл в шведской лиге, неплохо провёл последние два сезона и какое-то время уже обдумывал переезд в КХЛ, поэтому приглашение «Ак Барса» принял легко. Антон Ландер всегда хорошо отзывался о Казани и «Ак Барсе», многие хвалят условия работы в клубе, арену и базу.
Понимаю, что в «Ак Барсе» нужно бороться за место в основном составе, для этого необходимо работать. Будет непросто, в клубе два российских вратаря, оба имеют хороший опыт игры в КХЛ, но я готов к борьбе. Мне хочется развиваться, становиться лучше и выигрывать матчи с «Ак Барсом», — цитирует Рейдеборна официальный сайт казанского клуба.
- 24 мая 2019
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