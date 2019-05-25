Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Яшкин: чего ждать от канадцев? Они всегда играют в одно и то же

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Яшкин: чего ждать от канадцев? Они всегда играют в одно и то же
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин прокомментировал победу со счётом 5:1 в игре с Германией в четвертьфинале чемпионата мира.

«Может быть, кто-то был чуть на нервах, переживал. Но я думаю, что мы хорошо справились. В принципе ожидали именно такой игры, какая и случилась. Германия хорошо обороняется, ждёт контратак. Так это и выглядело в первые два периода. Потом мы чуть лучше собрались и забросили несколько шайб.

Чего ждать от полуфинала с Канадой? Я думаю, они всегда играют в одно и то же. Надо стараться, кататься и применять как можно больше силовых приёмов, а также использовать моменты.

С Германией у нас опять вторая встреча была вечером. И лёд не очень хороший — кататься сложнее, чем в прошлых матчах. И бросать тоже тяжело — шайба постоянно прыгает. Поэтому надо стараться играть проще и избегать ошибок», — приводят слова Яшкина «Известия».

Шведы хотели реванш, но Россия попала на Финляндию! Полуфинальные пары ЧМ
Нас ждут два интереснейших противостояния.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент