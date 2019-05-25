Яшкин: чего ждать от канадцев? Они всегда играют в одно и то же

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин прокомментировал победу со счётом 5:1 в игре с Германией в четвертьфинале чемпионата мира.
«Может быть, кто-то был чуть на нервах, переживал. Но я думаю, что мы хорошо справились. В принципе ожидали именно такой игры, какая и случилась. Германия хорошо обороняется, ждёт контратак. Так это и выглядело в первые два периода. Потом мы чуть лучше собрались и забросили несколько шайб.
Чего ждать от полуфинала с Канадой? Я думаю, они всегда играют в одно и то же. Надо стараться, кататься и применять как можно больше силовых приёмов, а также использовать моменты.
С Германией у нас опять вторая встреча была вечером. И лёд не очень хороший — кататься сложнее, чем в прошлых матчах. И бросать тоже тяжело — шайба постоянно прыгает. Поэтому надо стараться играть проще и избегать ошибок», — приводят слова Яшкина «Известия».
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