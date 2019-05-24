Шведы хотели реванш, но Россия попала на Финляндию! Полуфинальные пары ЧМ

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019
На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершились все четвертьфинальные матчи. По их итогам, учитывая специальный рейтинг сборных, определились полуфинальные пары турнира.
После того, как Россия выиграла у США, а Канада чудесным образом спаслась в игре со Швейцарией, стало ясно следующее. Россия точно не могла сыграть в полуфинале с канадцами и чехами, которые вторые и третьи в рейтинге, то бишь прямо за нами. Соперником команды Ильи Воробьёва могли стать либо немцы (в случае победы над чехами), либо, в случае поражения Германии, любой победивший в матче Финляндии и Швеции. А вот как получилось в итоге.
Первый полуфинал
Россия – Финляндия
Когда: суббота, 25 мая
Где: Братислава, стадион имени Ондрея Непелы
Во сколько: 16:15 мск
В первом субботнем полуфинале сыграют сборные России и Финляндии. Финны довольно неожиданно выбили из борьбы за медали действующих чемпионов мира шведов. Скандинавы вели по ходу встречи со счётом 3:1, однако соперник счёт сравнял. Далее гол-красавец забил Густафссон, а Анттила ответил уже в формате «6 на 5», когда Финляндия заменила вратаря на шестого полевого хоккеиста. 4:4 в основное время. В овертайме победу финнам принёс Маннинен.
Расслабляться команде Ильи Воробьёва ни в коем случае нельзя. Финны, пусть и выступающие без звёзд НХЛ, опасны и могут подпортить нервы любому сопернику, что уже успели доказать сегодня. Конечно, особое внимание стоит обратить на Каапо Какко – юный финский талант уже успел влюбить в себя болельщиков разных стран. Порой он вытворяет на льду такие вещи, что за голову хватаешься. Вполне возможно, что против Какко будут играть персонально.
Есть пусть и не самые, как мы отмечали, звёздные, но всё же игроки НХЛ — Хенри Йокихарью и Юхо Ламмикко. Не стоит забывать, что именно финны выиграли чемпионат мира 2011 года в Братиславе. В финале были повержены шведы. И именно Россия проиграла финнам в полуфинале того злополучного для нас турнира. В общем, не самые приятные воспоминания. Пора творить новую историю, тем более что все возможности для этого у России есть.
Второй полуфинал
Канада – Чехия
Когда: суббота, 25 мая
Где: Братислава, стадион имени Ондрея Непелы
Во сколько: 20:15 мск
Чехи серьёзно помучались с немцами. Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором соперники обменялись заброшенными шайбами. На классный бросок Коваржа результативной атакой ответил Мауэр. Команда Милоша Ржиги дожала соперника лишь в третьем периоде, окончательно выбив из колеи Грубауэра.
Итоговый счёт матча Чехия – Германия – 5:1. В результате Чехия, выступавшая без своего лидера Якуба Враны (поговаривают, что у него конфликт со Ржигой), сыграет в полуфинале с Канадой, которая, как и Финляндия, будет перебираться в столицу Словакии из Кошице. Канадцы будут фаворитами в этом матче, пускай у них и возникли серьёзные проблемы со Швейцарией. Во-первых, вернётся в состав Энтони Манта, пропускавший четвертьфинал из-за дисквалификации. Во-вторых, отличную форму набрал другой форвард — Марк Стоун. Оба забросили 14 шайб на двоих.
Однако за чехов будут трибунах (чешских болельщиков здесь пруд-пруди), а также преимущество братиславского льда. В том плане, что Чехия отыграла в Братиславе весь чемпионат и, как и Россия, ко всему привыкла. В свою очередь финнам и чехам придётся проделать путь из Кошице, обжиться на новом месте и привыкнуть ко льду и раздевалкам. Поэтому шансы соперников примерно равны.
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